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Луценко висловився щодо свого ймовірного наступника Рябошапки

Луценко висловився щодо свого ймовірного наступника Рябошапки

Київ • УНН

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КИЇВ. 6 серпня. УНН. Генпрокурор України Юрій Луценко пообіцяв передати будь-якому своєму наступнику усе, що знає про поточну діяльність і перспективи правоохоронної системи держави. Про це він заявив в ефірі одного з телеканалів, передає кореспондент УНН.

“Я знаю Руслана Рябошапку, стикався з ним у житті і навіть по роботі. В момент, коли на нього чинився тиск через замовні кримінальні справи, я пам’ятаю, ми прийняли об’єктивне рішення — в діях Рябошапки як члена НАЗК не було жодних ознак кримінальних правопорушень. Мені здається, він достатньо освічений, я б сказав, інтелектуальний, має непогане реноме у громадського суспільства. Але, ще раз кажу, не пришвидшуйте ті процеси — ні природні ні політичні. Всьому прийде свій час”, — сказав Луценко.

Водночас, з його слів, оцінювати кандидатуру Генерального Прокурора має Президент, який вносить кандидатуру, і Верховна Рада, яка за неї голосує.

“Я в будь-який момент своєї відставки передам будь-якому наступнику, з поваги до Президента і більшості Верховної Ради, усе що знаю про поточну діяльність і перспективи правоохоронної системи. До відставки я готовий 3 роки і 4,5 місяців”, — додав генпрокурор.

Як повідомляв УНН, раніше Президент Володимир Зеленський заявив, що кандидатуру заступника керівника Офісу Президента Руслана Рябошапки розглядають для призначення на посаду Генерального прокурора.

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