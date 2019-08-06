Луценко высказался по поводу своего возможного преемника Рябошапки
Киев • УНН
КИЕВ. 6 августа. УНН. Генпрокурор Украины Юрий Луценко пообещал передать любому своему преемнику все, что знает о текущей деятельности и перспективах правоохранительной системы государства. Об этом он заявил в эфире одного из телеканалов, передает корреспондент УНН.
"Я знаю Руслана Рябошапку, сталкивался с ним в жизни и даже по работе. В момент, когда на него оказывалось давление из-за заказных уголовных дел, я помню, мы приняли объективное решение - в действиях Рябошапки как члена НАПК не было никаких признаков уголовных преступлений. Мне кажется, он достаточно образован, я бы сказал, интеллектуальный, имеет неплохое реноме у гражданского общества. Но, еще раз скажу, не ускоряйте те процессы - ни природные ни политические. Всему придет свое время", - сказал Луценко.
В то же время, по его словам, оценивать кандидатуру Генерального прокурора имеет Президент, который вносит кандидатуру, и Верховная Рада, которая ее голосует.
"Я в любой момент своей отставки передам любом преемнику, из уважения к Президенту и большинству Верховной Рады, все что знаю о текущей деятельности и перспективах правоохранительной системы. К отставке я готов 3 года и 4,5 месяцев", - добавил генпрокурор.
Как сообщал УНН, ранее Президент Владимир Зеленский заявил, что кандидатуру заместителя руководителя Офиса Президента Руслана Рябошапки рассматривают для назначения на должность Генерального прокурора.