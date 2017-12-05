Луценко: відомі інші особи, які за підтримки Москви планують підірвати конституційний лад в Україні
Київ • УНН
КИЇВ. 5 грудня. УНН. Правоохоронним органам відомі, крім Саакашвілі-Курченка, прізвища інших осіб, які намагатимуться вчинити антиконституційні дії з незаконної зміни влади в Україні. Про це сьогодні у Верховній Раді заявив Генеральний прокурор України Юрій Луценко, передає кореспондент УНН.
“Ми знаємо наступного, хто планує за кошти Москви, у зв'язках з керівництвом "ЛНР/ДНР", планує інші дії на підрив конституційного ладу в Україні. Це багатоходова операція. Ми це знаємо, ми це доведемо і в свій час оприлюднимо”, — сказав Ю.Луценко.
Як повідомляв УНН, Генеральна прокуратура 5 грудня направила українському бізнесмену-втікачу Сергію Курченку та його помічнику підозри про спроби вчинення незаконних дій з повалення влади в Україні.