Луценко: известны другие лица, планирующие за счет Москвы подорвать конституционный строй в Украине

"Мы знаем следующего, кто планирует за счет Москвы, в связях с руководством "ЛНР/ДНР", планирует другие действия на подрыв конституционного строя в Украине. Это многоходовая операция. Мы это знаем, мы это докажем и в свое время обнародуем", - сказал ю.Луценко.

Как сообщал УНН, Генеральная прокуратура 5 декабря направила украинскому бизнесмену беглецу Сергей Курченко и его помощнику подозрения о попытках совершения незаконных действий по свержению власти в Украине.