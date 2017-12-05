Луценко: известны другие лица, планирующие за счет Москвы подорвать конституционный строй в Украине
Киев • УНН
КИЕВ. 5 декабря. УНН. Правоохранительным органам известны, кроме Саакашвили-Курченко, фамилии других лиц, которые будут пытаться поступить антиконституционные действия по незаконной смены власти в Украине. Об этом сегодня в Верховной Раде заявил Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко, передает корреспондент УНН.
"Мы знаем следующего, кто планирует за счет Москвы, в связях с руководством "ЛНР/ДНР", планирует другие действия на подрыв конституционного строя в Украине. Это многоходовая операция. Мы это знаем, мы это докажем и в свое время обнародуем", - сказал ю.Луценко.
Как сообщал УНН, Генеральная прокуратура 5 декабря направила украинскому бизнесмену беглецу Сергей Курченко и его помощнику подозрения о попытках совершения незаконных действий по свержению власти в Украине.