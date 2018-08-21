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Луценко: в Україні слід відновити митну службу й обрати керівника ДФС

Київ • УНН

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КИЇВ. 21 серпня. УНН. В Україні слід відновити державну митну службу, а також оголосити конкурси на посади керівників регіональних митниць. Про це сьогодні повідомив на брифінгу Генеральний прокурор України Юрій Луценко, передає кореспондент УНН.

Луценко: в Україні слід відновити митну службу й обрати керівника ДФС

“Моя позиція в тому, що державі необхідно відновити державну митну службу як юридичний орган. Призначити, зрештою, керівника, якого вже три роки немає. Провести конкурс на цю посаду й обрати людину, яка має публічну довіру у суспільства і професіоналів. Відновити аналітичні центри, провести повний перенабір на відкритих процедурах за участю громадськості усіх керівників регіональних митниць, аж до керівників області”, — наголосив він.

Як повідомляв УНН, США погодилися відновити програму фінансування для закупівлі технічних засобів митного контролю, які використовуватимуться в пунктах пропуску на державному кордоні України.

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