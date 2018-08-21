Луценко: в Украине следует восстановить таможенную службу и выбрать руководителя ГФС
Киев • УНН
КИЕВ. 21 августа. УНН. В Украине следует восстановить государственную таможенную службу, а также объявить конкурсы на должности руководителей региональных таможен. Об этом сегодня сообщил на брифинге Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко, передает корреспондент УНН.
"Моя позиция в том, что государству необходимо восстановить государственную таможенную службу как юридический орган. Назначить, в конце концов, руководителя, которого уже три года нет. Провести конкурс на эту должность и выбрать человека, который имеет публичную доверие общества и профессионалов. Восстановить аналитические центры, провести полный повторный на открытых процедурах с участием общественности всех руководителей региональных таможен, вплоть до руководителей области", - подчеркнул он.
Как сообщал УНН, США согласились возобновить программу финансирования на приобретение технических средств таможенного контроля, которые будут использоваться в пунктах пропуска на государственной границе Украины.