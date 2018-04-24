Луценко у ЄП: ГПУ вдалося налагодити кращий діалог з НАБУ
Київ • УНН
КИЇВ. 24 квітня. УНН. Генеральній прокуратурі України вдалося досягнути набагато кращого діалогу з Національним антикорупційним бюро, ніж це було раніше. Про це сказав Генеральний прокурор України Юрій Луценко під час антикорупційної дискусії в Європейському парламенті у Брюсселі, передає УНН.
“Після деяких проблем минулого року, що широко відомі тут, ми досягли набагато кращого діалогу з НАБУ, і кожен тиждень я проводжу з ними зустрічі, під час яких ми обговорюємо наші спільні операції”, — сказав він.
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Генпрокурор додав, що українському народу не цікаві корупційні справи чиновників часів Януковича — вони хочуть побачити “велику рибу у сьогоднішньому уряді за гратами”.
Раныше у Європарламенті відреагували на ситуацію навколо НАБУ і САП.