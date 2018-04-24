Луценко в ЕП: ГПУ удалось наладить лучший диалог с НАБУ
Киев • УНН
КИЕВ. 24 апреля. УНН. Генеральной прокуратуре Украины удалось достичь гораздо лучшего диалога с Национальным антикоррупционным бюро, чем это было раньше. Об этом сказал генеральный прокурор Украины Юрий Луценко во время антикоррупционной дискуссии в Европейском парламенте в Брюсселе, передает УНН.
"После некоторых проблем прошлого года, что широко известны здесь, мы достигли гораздо лучшего диалога с НАБУ, и каждую неделю я провожу с ними встречи, во время которых мы обсуждаем наши совместные операции", - сказал он.
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Генпрокурор добавил, что украинскому народу не интересны коррупционные дела чиновников времен Януковича - они хотят увидеть "большую рыбу в сегодняшнем правительстве за решеткой".
Раныше в Европарламенте отреагировали на ситуацию вокруг НАБУ и САП.