Луценко в ЕП: ГПУ удалось наладить лучший диалог с НАБУ

"После некоторых проблем прошлого года, что широко известны здесь, мы достигли гораздо лучшего диалога с НАБУ, и каждую неделю я провожу с ними встречи, во время которых мы обсуждаем наши совместные операции", - сказал он.

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Генпрокурор добавил, что украинскому народу не интересны коррупционные дела чиновников времен Януковича - они хотят увидеть "большую рыбу в сегодняшнем правительстве за решеткой".

Раныше в Европарламенте отреагировали на ситуацию вокруг НАБУ и САП.