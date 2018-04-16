Луценко розповів як вирішили прослуховувати Холодницького

КИЇВ. 16 квітня. УНН. Питання про звернення до суду за дозволом на прослуховування керівника САП Назара Холодницького виникло під час розслідування кримінального провадження щодо шахрайства. Про це сьогодні в інтерв ю журналістам у Києві заявив Генеральний прокурор України Юрій Луценко, передає кореспондент УНН.