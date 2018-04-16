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Луценко розповів як вирішили прослуховувати Холодницького

Луценко розповів як вирішили прослуховувати Холодницького

Київ • УНН

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КИЇВ. 16 квітня. УНН. Питання про звернення до суду за дозволом на прослуховування керівника САП Назара Холодницького виникло під час розслідування кримінального провадження щодо шахрайства. Про це сьогодні в інтерв ю журналістам у Києві заявив Генеральний прокурор України Юрій Луценко, передає кореспондент УНН.

"У подальшому у справі відпрацьовувалися версії причетності до оборудки тих чи інших осіб. Відпрацьовувалися різні версії і було встановлено його контакт з оточенням керівництва САП. Тому було прийнято рішення з санкції суду встановлення спеціальної техніки прослуховування", - сказав Луценко.

Він зазначив, що ще минулого року були порушені ряд справ, які пізніше були об'єднанні в одне провадження за заявою сина затриманого колишнього керівника Харківської податкової інспекції Денесюка, про те що одна особа пропонує за хабар вирішити питання щодо його батька.

"У заяві було вказано, що імовірно цей хабар має йти до головного військового прокурора Матіоса. Я розписав цю заяву на Генеральну інспекцію. Генеральна інспекція без відома Матіоса за участю СБУ відкрила провадження і провела відповідні слідчі дії. Було встановлено, що посередник називав суму у 200 тис дол. для початку. Ми встановили, що цей шахрай немає жодного відношення ні до Матіоса, ні до Генпрокуратури. І справа була перекваліфікована з дачі хабара службовій особі на шахрайство. Це відбулося у жовтні-листопаді минулого року", - розповів Луценко.

Як повідомляв УНН, у березні в ЗМІ з’явилася інформація, що у кабінеті керівника САП Назара Холодницького знайшли “прослушку” — апарат, який нібито був прикріплений до акваріуму біля столу антикорупційного прокурора. У медіа були повідомлення, що “прослуховування” нібито могли встановити співробітники НАБУ за згоди Генпрокурора.

Згодом Генпрокурор Луценко заявив, що ГПУ та НАБУ і справді проводять слідчі дії щодо Холодницького.

У НАБУ заявили, що дійсно певний час здійснювали слідчі дії у рамках розслідування кримінального провадження за фактами ймовірного вчинення правопорушень Холодницьким.

Сам директор НАБУ Ситник підтвердив, що прослуховування у кабінеті Холодницького здійснювалося близько місяця.

Генпрокурор Луценко попросив КДКП розглянути питання зняття Холодницького з посади керівника САП.

Холодницький заявив, що буде клопотати про відсторонення від посади на час проведення слідства. У ГПУ у коментарі УНН пояснили, що рішення про відсторонення Холодницького на час слідства має приймати КДКП.

Українські Національні Новини

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