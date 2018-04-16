Луценко рассказал, как решили прослушивать Холодницкого

"В дальнейшем по делу отрабатывались версии причастности к сделке тех или иных лиц. Отрабатывались различные версии и было установлено его контакт с окружающими руководства САП. Поэтому было принято решение с санкции суда установления специальной техники прослушивания", - сказал Луценко.

Он отметил, что еще в прошлом году были нарушены ряд дел, которые позже были соединены в одно производство по заявлению сына задержанного бывшего руководителя Харьковской налоговой инспекции Денесюка, о том, что один человек предлагает за взятку решить вопрос о его отца.

"В заявлении было указано, что вероятно это взятка должна идти к главному военному прокурору Матиосу. Я расписал это заявление на Генеральную инспекцию. Генеральная инспекция без ведома Матиоса при участии СБУ открыла производство и провела соответствующие следственные действия. Было установлено, что посредник называл сумму в 200 тыс долл. для начала. Мы установили, что этот мошенник не имеет никакого отношения ни к Матиосу, ни к Генпрокуратуре. И дело было переквалифицировано с дачи взятки должностному лицу на мошенничество. Это произошло в октябре-ноябре прошлого года", - рассказал Луценко.

Как сообщал УНН, в марте в СМИ появилась информация, что в кабинете руководителя САП Назара Холодницкого нашли "прослушку" - аппарат, который якобы был прикреплен к аквариуму у стола антикоррупционного прокурора. В медиа были сообщения, что "прослушивания" якобы могли установить сотрудники НАБУ с согласия Генпрокурора.

Впоследствии Генпрокурор Луценко заявил, что ГПУ и НАБУ действительно проводят следственные действия по Холодницкому.

В НАБУ заявили , что действительно некоторое время осуществляли следственные действия в рамках расследования уголовного производства по фактам возможного совершения правонарушений Холодницким.

Сам директор НАБУ Сытник подтвердил, что прослушивание в кабинете Холодницкого осуществлялось около месяца.

Генпрокурор Луценко попросил КДКП рассмотреть вопрос о снятии Холодницкого с должности руководителя САП.

Холодницкий заявил, что будет ходатайствовать об отстранении от должности на время проведения следствия. В ГПУ в комментарии объяснили, что решение об отстранении Холодницкого на время следствия должен принимать КДКП.