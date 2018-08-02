Луценко розповів, коли підпише наказ про догану Холодницькому
Київ • УНН
КИЇВ. 2 серпня. УНН. Генеральний прокурор України Юрій Луценко збирається підписати наказ про оголошення догани керівнику Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назару Холодницькому, щойно до нього надійде відповідне офіційне рішення від Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів. Про це він сьогодні сказав на полігоні спецпідрозділу СБУ "Альфа" за Києвом, передає кореспондент УНН.
"Як тільки до мене надійде офіційне рішення КДКП за підписом головуючого, я підпишу наказ про ту міру покарання, яку визначила КДКП", - сказав Генпрокурор.
Нагадаємо, КДКП вирішила оголосити керівнику САП Назару Холодницькому догану за підсумками розгляду дисциплінарних скарг Генерального прокурора Юрія Луценка та директора НАБУ Артема Ситника про наявність дисциплінарного проступку в його діях.
Як повідомляв УНН, у березні у ЗМІ з'явилася інформація, що в кабінеті керівника САП Назара Холодницького знайшли "прослушку" - апарат, який нібито був прикріплений до акваріуму у столі антикорупційного прокурора. У медіа були повідомлення, що "прослуховування" нібито могли встановити співробітники НАБУ за згодою Генпрокурора.
Пізніше Генпрокурор Луценко заявив, що ГПУ і НАБУ дійсно проводять слідчі дії щодо Холодницького.
У НАБУ заявили, що дійсно деякий час здійснювали слідчі дії в рамках розслідування кримінальної провадження за фактами можливого скоєння правопорушень Холодницьким.
Згодом Генпрокурор Луценко та директор НАБУ Ситник звернулися до КДКП з дисциплінарними скаргами.
Також відзначимо, Генпрокурор Луценко не бачить в діях керівника САП Холодницького ознак кримінального злочину, а тільки дисциплінарний проступок.