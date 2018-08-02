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Луценко рассказал, когда подпишет приказ о выговоре Холодницкому

Луценко рассказал, когда подпишет приказ о выговоре Холодницкому

Киев  •  УНН

 • 7321 просмотра

КИЕВ. 2 августа. УНН. Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко собирается подписать приказ об объявлении выговора руководителю Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назару Холодницкому, как только к нему поступит соответствующее официальное решение от Квалификационно-дисциплинарной комиссии прокуроров. Об этом он сказал на полигоне спецподразделения СБУ "Альфа" под Киевом, передает корреспондент УНН.

"Как только ко мне поступит официальное решение КДКП за подписью председательствующего, я подпишу приказ о той мере наказания, которую определила КДКП", - сказал Генпрокурор.

Напомним, КДКП решила объявить руководителю САП Назару Холодницкому выговор по итогам рассмотрения дисциплинарных жалоб Генерального прокурора Юрия Луценко и директора НАБУ Артема Сытника о наличии дисциплинарного проступка в действиях.

Как сообщал УНН, в марте в СМИ появилась информация, что в кабинете руководителя САП Назара Холодницкого нашли "прослушку" - аппарат, который якобы был прикреплен к аквариуму в столе антикоррупционного прокурора. В медиа были сообщения, что "прослушку" якобы могли установить сотрудники НАБУ с согласия Генпрокурора.

Позже Генпрокурор Луценко заявил, что ГПУ и НАБУ действительно проводят следственные действия в отношении Холодницкого.

В НАБУ заявили, что действительно некоторое время осуществляли следственные действия в рамках расследования уголовного производства по фактам возможного совершения правонарушений Холодницким.

Позже Генпрокурор Луценко и директор НАБУ Сытник обратились к КДКП с дисциплинарными жалобами.

Также отметим, Генпрокурор Луценко не видит в действиях руководителя САП Холодницкого признаков уголовного преступления, а только дисциплинарный проступок.

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