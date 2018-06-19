Луценко розповіла, коли ВР розглядатиме зміни до Конституції щодо зняття недоторканності

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Київ • УНН

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КИЇВ. 19 червня. УНН. Верховна Рада може розглядати законопроект про внесення змін до Конституції України в частині скасування депутатської недоторканності на наступній сесії парламенту, а саме з вересня цього року. Про це повідомила в кулуарах Верховної Ради журналістам представник Президента України у ВР, народний депутат від БПП Ірина Луценко, передає УНН.

“Конституційний суд вже дав висновок по депутатському законопроекту про те, що це відповідає Конституції. І ми очікуємо зараз висновку Конституційного суду з приводу законопроекту Президента... Я думаю, що після того, як ми отримаємо результат Конституційного суду, це рішення має винестися на наступну сесію. Тобто, воно має бути з вересня уже в парламенті”, — сказала І.Луценко.

Як повідомляв УНН, 6 червня Конституційний суд України визнав законним скасування депутатської недоторканності.

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