Луценко розповіла, коли ВР розглядатиме зміни до Конституції щодо зняття недоторканності
Київ • УНН
КИЇВ. 19 червня. УНН. Верховна Рада може розглядати законопроект про внесення змін до Конституції України в частині скасування депутатської недоторканності на наступній сесії парламенту, а саме з вересня цього року. Про це повідомила в кулуарах Верховної Ради журналістам представник Президента України у ВР, народний депутат від БПП Ірина Луценко, передає УНН.
“Конституційний суд вже дав висновок по депутатському законопроекту про те, що це відповідає Конституції. І ми очікуємо зараз висновку Конституційного суду з приводу законопроекту Президента... Я думаю, що після того, як ми отримаємо результат Конституційного суду, це рішення має винестися на наступну сесію. Тобто, воно має бути з вересня уже в парламенті”, — сказала І.Луценко.
Як повідомляв УНН, 6 червня Конституційний суд України визнав законним скасування депутатської недоторканності.