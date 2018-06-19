Луценко розповіла, коли ВР розглядатиме зміни до Конституції щодо зняття недоторканності

“Конституційний суд вже дав висновок по депутатському законопроекту про те, що це відповідає Конституції. І ми очікуємо зараз висновку Конституційного суду з приводу законопроекту Президента... Я думаю, що після того, як ми отримаємо результат Конституційного суду, це рішення має винестися на наступну сесію. Тобто, воно має бути з вересня уже в парламенті”, — сказала І.Луценко.

Як повідомляв УНН, 6 червня Конституційний суд України визнав законним скасування депутатської недоторканності.