Луценко рассказала, когда ВР рассмотрит изменения в Конституцию о снятии неприкосновенности

"Конституционный суд уже дал заключение по депутатскому законопроекту о том, что это соответствует Конституции. И мы ожидаем сейчас заключения Конституционного суда по поводу законопроекта Президента... Я думаю, что после того, как мы получим результат Конституционного суда, это решение должно быть вынесено на следующую сессию. То есть оно должно быть с сентября уже в парламенте", - сказала И.Луценко.

Как сообщал УНН, 6 июня Конституционный суд Украины признал законной отмену депутатской неприкосновенности.