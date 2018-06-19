Луценко рассказала, когда ВР рассмотрит изменения в Конституцию о снятии неприкосновенности

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КИЕВ. 19 июня. УНН. Верховная Рада может рассматривать законопроект о внесении изменений в Конституцию Украины в части отмены депутатской неприкосновенности на следующей сессии парламента, а именно с сентября этого года. Об этом сообщила в кулуарах Верховной Рады журналистам представитель Президента Украины в ВР, народный депутат от БПП Ирина Луценко, передает УНН.

"Конституционный суд уже дал заключение по депутатскому законопроекту о том, что это соответствует Конституции. И мы ожидаем сейчас заключения Конституционного суда по поводу законопроекта Президента... Я думаю, что после того, как мы получим результат Конституционного суда, это решение должно быть вынесено на следующую сессию. То есть оно должно быть с сентября уже в парламенте", - сказала И.Луценко.

Как сообщал УНН, 6 июня Конституционный суд Украины признал законной отмену депутатской неприкосновенности.

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