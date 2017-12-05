Луценко розпочав виступ у Раді
Київ • УНН
КИЇВ. 5 грудня. УНН. Генеральний прокурор України Юрій Луценко розпочав виступ з трибуни у сесійній залі Верховної Ради щодо затримання екс-голови Одеської ОДА Міхеіла Саакашвілі зокрема, передає УНН.
Запрошуючи Генпрокурора до виступу, голова Верховної Ради Андрій Парубій заявив, що буде надана інформація "з приводу затримання певних осіб у місті Києві".
Раніше Генпрокурор Луценко заявив, що оточення Саакашвілі за гроші Курченка влаштовувало акції протесту задля захоплення влади.
Як повідомляв УНН, СБУ офіційно підтвердила затримання Саакашвілі у рамках кримінального провадження, відкритого за ч. 1 ст. 256 Кримінального кодексу України.