Луценко начал выступление в Раде

Приглашая Генпрокурора к выступлению, глава Верховной Рады Андрей Парубий заявил, что будет предоставлена ​​информация "по поводу задержания определенных лиц в городе Киеве".

Ранее Генпрокурор Луценко заявил, что окружение Саакашвили за деньги Курченко устраивало акции протеста ради захвата власти.

Как сообщал УНН, СБУ официально подтвердила задержание Саакашвили в рамках уголовного производства, открытого по ч. 1 ст. 256 Уголовного кодекса Украины.