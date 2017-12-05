Луценко начал выступление в Раде
Киев • УНН
КИЕВ. 5 декабря. УНН. Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко начал выступление с трибуны в сессионном зале Верховной Рады относительно задержания экс-главы Одесской ОГА Михеила Саакашвили в частности, передает УНН.
Приглашая Генпрокурора к выступлению, глава Верховной Рады Андрей Парубий заявил, что будет предоставлена информация "по поводу задержания определенных лиц в городе Киеве".
Ранее Генпрокурор Луценко заявил, что окружение Саакашвили за деньги Курченко устраивало акции протеста ради захвата власти.
Как сообщал УНН, СБУ официально подтвердила задержание Саакашвили в рамках уголовного производства, открытого по ч. 1 ст. 256 Уголовного кодекса Украины.