Луценко: провели зачистку "корупційного кубла" в Затоці на Одещині

"В результаті спільних дій ГСУ ГПУ та місцевої Нацполіції затримано на гарячому начальника слідчого відділу Приморського ВП ГУ НП в Одеській області, депутата Затоківської селищної ради, депутата Шабівської сільської ради Білгород-Дністровського району та начальника відділу з питань природокористування Одеської обласної ради під час вимагання та одержання від громадянки України грошових коштів в сумі 72 тис. дол. США", - повідомив Луценко.

Крім того, повідомив Генпрокурор, проведено спецоперацію, за результатами якої затримано на гарячому начальника юридичного департаменту Затоківської селищної ради під час отримання від мешканки Одеської області неправомірної вигоди в сумі 135 тис. дол. США за вирішення питання про виділення Затоківською селищною радою громадянам у власність та оренду земельних ділянок.

Він зазначив, що всі затримані були раніше підозрювані в кримінальному тиску на естонського інвестора та місцевих підприємців.

Як раніше повідомляв УНН, військова прокуратура разом з прикордонниками провела спецоперацію на Закарпатті.