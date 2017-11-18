Луценко: провели зачистку "корупційного кубла" в Затоці на Одещині

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Київ • УНН

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КИЇВ. 18 листопада. УНН. Генпрокурор України Юрій Луценко повідомив, що в Одеській області проведено спецоперацію, в результаті якої затримано начальника слідчого відділу, кількох депутатів і чиновників місцевих рад, а також начальника відділу з питань природокористування. Про це він повідомив на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.

"В результаті спільних дій ГСУ ГПУ та місцевої Нацполіції затримано на гарячому начальника слідчого відділу Приморського ВП ГУ НП в Одеській області, депутата Затоківської селищної ради, депутата Шабівської сільської ради Білгород-Дністровського району та начальника відділу з питань природокористування Одеської обласної ради під час вимагання та одержання від громадянки України грошових коштів в сумі 72 тис. дол. США", - повідомив Луценко.

Крім того, повідомив Генпрокурор, проведено спецоперацію, за результатами якої затримано на гарячому начальника юридичного департаменту Затоківської селищної ради під час отримання від мешканки Одеської області неправомірної вигоди в сумі 135 тис. дол. США за вирішення питання про виділення Затоківською селищною радою громадянам у власність та оренду земельних ділянок.

Він зазначив, що всі затримані були раніше підозрювані в кримінальному тиску на естонського інвестора та місцевих підприємців.

Як раніше повідомляв УНН, військова прокуратура разом з прикордонниками провела спецоперацію на Закарпатті.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Кримінал та НП

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