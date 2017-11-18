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Луценко: провели зачистку "коррупционного гнезда" в Затоке в Одесской области

Киев  •  УНН

 • 13149 просмотра

КИЕВ. 18 ноября. УНН. Генпрокурор Украины Юрий Луценко сообщил, что в Одесской областе проведена спецоперация, в результате которой были задержаны начальник следственного отдела, нескольо депутатов и чиновников местных советов, а также начальника отдела по вопросам природопользования. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook, передает УНН.

"В результате совместных действий ГСУ ГПУ и местной Нацполиции задержан с поличным начальник следственного отдела Приморского ОП ГУ НП в Одесской области, депутата Затоковского поселкового совета, депутата Шабивського сельского совета Белгород-Днестровского района и начальника отдела по вопросам природопользования Одесского областного совета во время вымогательства и получения от гражданки Украины денежных средств в сумме 72 тыс. долл. США ", - сообщил Луценко.

Кроме того, сообщил Генпрокурор, проведена спецоперация, в результате которой задержан с поличным начальника юридического департамента Затоковского поселкового совета при получении от жительницы Одесской области неправомерной выгоды в сумме 135 тыс. долл. США за решение вопроса о выделении Затоковским поселковым советом гражданам в собственность и аренду земельных участков.

Он отметил, что все задержанные были ранее подозреваемые в уголовном давления на эстонского инвестора и местных предпринимателей.

Как ранее сообщал УНН, военная прокуратура вместе с пограничниками провела спецоперацию на Закарпатье.

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