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Луценко: проти нардепів, які перешкоджали затриманню Саакашвілі, відкрито провадження

Луценко: проти нардепів, які перешкоджали затриманню Саакашвілі, відкрито провадження

Київ • УНН

 • 12227 перегляди

КИЇВ. 5 грудня. УНН. Проти народних депутатів, які перешкоджали діям правоохоронців під час затримання Міхеіла Саакашвілі, відкрито кримінальне провадження. Про це сказав під час виступу у Верховній Раді Генпрокурор України Юрій Луценко, передає кореспондент УНН.

...Про це вже зареєстровано кримінальне провадження - щодо діяння всіх осіб, які перешкоджали законним діям щодо захисту Української держави правоохоронців СБУ. Серед них — діючі народні депутати Ігор Луценко, Юрій Деревянко, Світлана Заліщук, Мустафа Наєм, Олег Петренко, Юрій Левченко, Сергій Лещенко, Віктор Чумак”, — сказав Генпрокурор.

За його словами, цих осіб буде запрошено слідством для оцінки дій, що призвели до "втечі" з-під варти М.Саакашвілі.

Нагадаємо, М.Саакашвілі звільнили із заблокованого автомобіля.

Після того як активісти звільнили з автомобіля правоохоронців затриманого Саакашвілі на вулиці Трьохсвятительській, колона людей рушила вулицею Костьольною в бік до Майдану Незалежності, а потім вийшла на Хрещатик.

Як повідомляв УНН, СБУ офіційно підтвердила затримання Саакашвілі у рамках кримінального провадження, відкритого за ч. 1 ст. 256 Кримінального кодексу України.

Українські Національні Новини

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