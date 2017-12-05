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Луценко: против нардепов, которые препятствовали задержанию Саакашвили, открыто производство

Луценко: против нардепов, которые препятствовали задержанию Саакашвили, открыто производство

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 5 декабря. УНН. Против народных депутатов, которые препятствовали действиям правоохранителей при задержании экс-главы Одесской ОДА Михеила Саакашвили, открыто уголовное производство. Об этом сказал во время выступления в Верховной Раде Генпрокурор Украины Юрий Луценко, передает корреспондент УНН.

... Об этом уже зарегистрировано уголовное производство - по деянию всех лиц, которые препятствовали законным действиям по защите Украинского государства правоохранителей СБУ. Среди них - действующие народные депутаты Игорь Луценко, Юрий Деревянко, Светлана Залищук, Мустафа Найем, Олег Петренко, Юрий Левченко, Сергей Лещенко, Виктор Чумак", - сказал Генпрокурор.

По его словам, эти лица будут приглашены следствием для оценки действий, которые привели к "бегству" из-под стражи М.Саакашвили.

Напомним, М.Саакашвили освободили из заблокированного автомобиля.

После того как активисты освободили из автомобиля правоохранителей задержанного М.Саакашвили на улице Трехсвятительской, колонна людей двинулась по улице Костельной в сторону до Майдана Незалежности, а потом вышла на Крещатик.

Как сообщал УНН, СБУ официально подтвердила задержание Саакашвили в рамках уголовного производства, открытого по ч.1 ст.256 Уголовного кодекса Украины.

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