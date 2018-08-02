Луценко прокоментував можливість заборони журналістам на зйомку депутатів в ВРУ

"З іншого боку, заходячи в приміщення Верховної Ради, вставляючи картки голосування, реєструючись у кулуарах, виступаючи на трибуні, в кулуарах, спілкуючись між собою, заявляючи щось депутат є публічною особою в публічному просторі, де журналіст не повинен ні представлятися, ні носити беджа, ні питати дозволу на здійснення будь-якої інформаційної діяльності. Це правова позиція українського законодавства, європейського законодавства обов’язкова до виконання. Я на цьому наполягав на комітеті", - заявив Луценко.



Також Луценко вважає, що голова регламентного комітету (Павло Пинзеник – ред.) свідомо займає неправову позицію.



"Якщо розгорнута відповідь, то вона така – пан голова Регламентного комітету і на комітеті, а тепер в листі, будучи юристом, свідомо займає неправову позицію. Трактуючи депутатів у приміщенні ВР як виключно лише фізичних осіб громадян України, які мають право на приватне життя. Це правда. Але тільки до тієї міри, поки депутат не стає публічною особою і не заходить в публічне приміщення, де є акредитовані журналісти для фіксації їхніх публічних дій", - відзначив Луценко.



Зазначимо, Регламентний комітет Верховної Ради (ВР) України пропонує вилучати у журналістів відео з народними депутатами, зняте в парламенті, якщо депутат особисто не дав дозволу на таку зйомку або заперечив проти неї.



Нагадаємо, комітет ВР з питань свободи слова та інформаційної політики рекомендуватиме Апарату ВР створити на третьому поверсі парламенту прес-центр і не обмежувати роботу журналістів у кулуарах.



