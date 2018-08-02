Луценко прокомментировал возможность запрета журналистам на съемку депутатов в ВРУ

"С другой стороны, заходя в помещение Верховной Рады, вставляя карточки голосования, регистрируясь в кулуарах, выступая на трибуне, в кулуарах, общаясь между собой, заявляя что-то депутат является публичным лицом в публичном пространстве, где журналист не должен ни представляться, ни носить беджа, ни спрашивать разрешения на осуществление любой информационной деятельности. Это правовая позиция украинского законодательства, европейского законодательства обязательная к исполнению. Я на этом настаивал на комитете", - заявил Луценко.



Также Луценко считает, что председатель регламентного комитета (Павел Пинзеник - ред.) сознательно занимает неправовую позицию.



"Если развернутый ответ, то он таковой - господин председатель регламентного комитета и на комитете, а теперь в письме, будучи юристом, сознательно занимает неправовую позицию. Трактуя депутатов в помещении ВР как исключительно только физических лиц граждан Украины, имеющих право на частную жизнь. Это правда. Но только до той степени, пока депутат не становится публичным лицом и не входит в публичное помещение, где есть аккредитованные журналисты для фиксации их публичных действий", - отметил Луценко.



Отметим, Регламентный комитет Верховной Рады (ВР) Украины предлагает изымать у журналистов видео с народными депутатами, снятое в парламенте, если депутат лично не дал разрешения на такую ​​съемку или возразил против нее.



Напомним, комитет ВР по вопросам свободы слова и информационной политики решил рекомендовать Аппарату ВР создать на третьем этаже парламента пресс-центр и не ограничивать работу журналистов в кулуарах.



