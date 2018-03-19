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Луценко про зустріч зі співзасновником “Нової пошти”: розробили спільний план дій

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КИЇВ. 19 березня. УНН. Генеральний прокурор України Юрій Луценко зустрівся зі співзасновником компанії “Нова пошта” В’ячеславом Климовим. Про це він написав на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.

“Сьогодні відбулася зустріч із співзасновником компанії „Нова пошта“ В’ячеславом Климовим. Представник оператора експрес-доставок в Україні підтвердив, що санкціоновані обшуки, які проводилися представниками Генпрокуратури на підприємствах „Нової пошти“ в кількох містах країни були коректними. Вони не супроводжувалися озброєними спецпідрозділами, вилученням оргтехніки і тим більше — не мали намірів рейдерського захоплення, про що кричать ФБ маніпулятори”, — написав Генпрокурор.

Луценко розповів, що ознайомили В’ячеслава Климова з численними фактами порушень, які були виявлені в роботі відділень “Нової пошти”. Зокрема, уточнив він, це стосувалося пересилання у великих обсягах безакцизних алкогольних товарів і наркотичних речовин.

Також, зауважив Генпрокурор, до слідства надійшла оперативна інформація МВС щодо ймовірного ухилення від податків під час грошових переказів.

“Ми не тільки знайшли спільну мову, але й розробили спільний план дій. Ця зустріч показала ефективність відкритого діалогу. І правоохоронці, і бізнес з поважним реноме зацікавлені в усуненні правопорушень”, — резюмував Луценко.

Нагадаємо, 16 березня ГПУ проводила обшуки в приміщеннях “Нової пошти” в чотирьох містах України. 

Пізніше у прокуратурі повідомили про деталі цього обшуку

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