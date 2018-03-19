Луценко о встрече с соучредителем "Новой почты": разработали совместный план действий
Киев • УНН
КИЕВ. 19 марта. УНН. Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко встретился с соучредителем компании "Новая почта" Вячеславом Климовым. Об этом он написал на своей странице в Facebook, передает УНН.
"Сегодня состоялась встреча с соучредителем компании "Новая почта" Вячеславом Климовым. Представитель оператора экспресс-доставок в Украине подтвердил, что санкционированные обыски, которые проводились представителями Генпрокуратуры на предприятиях "Новой почты" в нескольких городах страны были корректными. Они не сопровождались вооруженными спецподразделениями, изъятием оргтехники и тем более - не имели намерений рейдерского захвата, о чем кричат ФБ-манипуляторы", - написал генпрокурор.
Луценко рассказал, что ознакомили Вячеслава Климова с многочисленными фактами нарушений, которые были выявлены в работе отделений "Новой почты". В частности, уточнил он, это касалось пересылки в больших объемах безакцизных алкогольных товаров и наркотических веществ.
Также, отметил Генпрокурор, к следствию поступила оперативная информация МВД относительно вероятного уклонения от налогов при денежных переводов.
"Мы не только нашли общий язык, но и разработали совместный план действий. Эта встреча показала эффективность открытого диалога. И правоохранители, и бизнес с важным реноме заинтересованы в устранении правонарушений", - резюмировал Луценко.
Напомним, 16 марта ГПУ проводила обыски в помещениях "Новой почты" в четырех городах Украины.
Позже в прокуратуре сообщили о деталях этого обыска.