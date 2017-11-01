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Луценко про екстрадицію Каськіва: про добровільний приїзд не йдеться

Луценко про екстрадицію Каськіва: про добровільний приїзд не йдеться

Київ • УНН

 • 11179 перегляди

КИЇВ. 1 листопада. УНН. Генеральний прокурор України Юрій Луценко заявив, що мова не йде про добровільний приїзд Владислава Каськіва в Україну, а лише про те, що він погодився на спрощену процедуру екстрадиції. Про це він заявив на брифінгу, передає кореспондент УНН.

"Про будь-який добровільний приїзд не йдеться, йдеться про добровільну згоду на екстрадицію. Це різні речі", - сказав Луценко.

Він пояснив, що Каськів погодився на спрощену процедуру його екстрадиції з Панами в Україну і вирішив не оскаржувати рішення суду Панами, згідно якого в 30-денний термін він мав бути доправлений на територію України.

"Три працівника СБУ придбали за державний кошт авіабілети в дві сторони, в 30-денний термін вклалися, поїхали в Панаму і доправили пана Каськіва в ніч з вівторка на середу на територію України",- сказав Луценко.

Він також подякував Каськіву за те, що сам собі придбав авіаквиток до України.

Нагадаємо, Печерський районний суд Києва забов'язав колишнього голову Держагентства з інвестицій Владислава Каськіва впродовж 5 днів внести визначену йому заставу в сумі 160 тис. грн.

Раніше Генпрокурор Юрій Луценко повідомив, що Каськіва було екстрадовано до України.

Українські Національні Новини

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