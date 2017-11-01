Луценко об экстрадиции Каськива: о добровольном приезде речь не идет

"О каком-либо добровольном приезде речь не идет, речь идет о добровольном согласии на экстрадицию. Это разные вещи", - сказал Луценко.

Он пояснил, что Каськив согласился на упрощенную процедуру его экстрадиции из Панамы в Украину и решил не обжаловать решение суда Панамы, согласно которому в 30-дневный срок он должен быть доставлен на территорию Украины.

"Три работника СБУ приобрели за государственный счет авиабилеты в обе стороны, в 30-дневный срок уложились, поехали в Панаму и доставили господина Каськива в ночь со вторника на среду на территорию Украины", - сказал Луценко.

Он также поблагодарил Каськива за то, что он сам себе приобрел авиабилет в Украине.

Напомним, Печерский районный суд Киева обязал бывшего главу Госагентства по инвестициям Владислав Каськив в течение 5 дней внести определенный ему залог в сумме 160 тыс. грн.

Ранее Генпрокурор Юрий Луценко сообщил, что Каськив был экстрадирован в Украину.