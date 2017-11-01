Луценко об экстрадиции Каськива: о добровольном приезде речь не идет

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Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
18:08 • 46783 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
18:02 • 113425 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
14:39 • 102284 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
14:12 • 105113 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
13:46 • 104287 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 90851 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 103735 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 102017 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

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Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
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Актуальное
Луценко об экстрадиции Каськива: о добровольном приезде речь не идет

Луценко об экстрадиции Каськива: о добровольном приезде речь не идет

Киев  •  УНН

 • 11173 просмотра

КИЕВ. 1 ноября. УНН. Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что речь не идет о добровольном приезде Владислава Каськива в Украине, а только о том, что он согласился на упрощенную процедуру экстрадиции. Об этом он заявил на брифинге, передает корреспондент УНН.

"О каком-либо добровольном приезде речь не идет, речь идет о добровольном согласии на экстрадицию. Это разные вещи", - сказал Луценко.

Он пояснил, что Каськив согласился на упрощенную процедуру его экстрадиции из Панамы в Украину и решил не обжаловать решение суда Панамы, согласно которому в 30-дневный срок он должен быть доставлен на территорию Украины.

"Три работника СБУ приобрели за государственный счет авиабилеты в обе стороны, в 30-дневный срок уложились, поехали в Панаму и доставили господина Каськива в ночь со вторника на среду на территорию Украины", - сказал Луценко.

Он также поблагодарил Каськива за то, что он сам себе приобрел авиабилет в Украине.

Напомним, Печерский районный суд Киева обязал бывшего главу Госагентства по инвестициям Владислав Каськив в течение 5 дней внести определенный ему залог в сумме 160 тыс. грн.

Ранее Генпрокурор Юрий Луценко сообщил, что Каськив был экстрадирован в Украину.

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