Луценко пообіцяв розібратися з прослуховуванням телефона Вілкула
Київ • УНН
КИЇВ. 8 жовтня. УНН. Генеральний прокурор України Юрій Луценко заявив, що об’єктивно розбереться з фактом прослуховування телефона народного депутата Олександра Вілкула, який був дозволений минулого року судом Дніпропетровщини. Про це він сказав сьогодні під час виступу на засіданні Регламентного комітету парламенту, де розглядається подання про зняття недоторканності з Вілкула, передає кореспондент УНН.
“Якщо телефон пана Вілкула, хоча це зовсім інше провадження, про яке я не готовий доповідати, дійсно прослуховувався, за це понесуть відповідальність ті, хто зробив ці незаконні дії”, — запевнив Генпрокурор.
Також Луценко спростував твердження про те, що нібито прослуховування депутатів є поширеною практикою.
“Це неправда, що це поширена практика. Принаймні, це другий випадок, коли мені про це повідомляють. Я з ним точно об’єктивно розберуся”, — сказав він.
Як повідомляв УНН, Вілкул повідомив, що суд ще торік надав дозвіл на “прослушку” його телефона.