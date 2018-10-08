Луценко пообіцяв розібратися з прослуховуванням телефона Вілкула

КИЇВ. 8 жовтня. УНН. Генеральний прокурор України Юрій Луценко заявив, що об’єктивно розбереться з фактом прослуховування телефона народного депутата Олександра Вілкула, який був дозволений минулого року судом Дніпропетровщини. Про це він сказав сьогодні під час виступу на засіданні Регламентного комітету парламенту, де розглядається подання про зняття недоторканності з Вілкула, передає кореспондент УНН.