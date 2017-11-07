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Луценко очікує, що мажоритарники внесуть багато правок до Виборчого кодексу

Луценко очікує, що мажоритарники внесуть багато правок до Виборчого кодексу

Київ • УНН

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КИЇВ. 7 листопада. УНН. Ухвалений Верховною Радою у першому читанні проект Виборчого кодексу потребуватиме правок і їх велика кількість очікується від мажоритарників. Про це у вівторок заявила представник Президента у Верховній Раді Ірина Луценко під час брифінгу, передає кореспондент УНН.

За її словами, проект кодексу відстає від норм, які уже на сьогодні оновили наше українське законодавство, "починаючи від закону про місцеві вибори, про місцеве самоврядування, зокрема, про створення добровільних територіальних громад, запровадження інституту старост".

Тому І.Луценко прогнозує, що робота з оновлення цього законопроекту потребуватиме великої кількості правок.

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"Ми розуміємо, що дуже серйозна кількість правок буде внесена нашими мажоритарниками, тому робота передбачається серйозна і велика. Будемо намагатися встигнути у терміни скороченої процедури, за яку проголосували депутати", - сказала вона.

І.Луценко пропонує для цього створити робочу групу, щоб депутати встигли опрацювати "усю цю кількість правок".

Нагадаємо, ВР підтримала за основу Виборчий кодекс з відкритими списками на виборах.

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