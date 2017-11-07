Луценко ожидает, что мажоритарщики внесут много поправок в Избирательный кодекс
Киев • УНН
КИЕВ. 7 ноября. УНН. Принятый Верховной Радой в первом чтении проект Избирательного кодекса потребует поправок и их большое количество ожидается от мажоритарщиков. Об этом во вторник заявила представитель Президента в Верховной Раде Ирина Луценко во время брифинга, передает корреспондент УНН.
По ее словам, проект кодекса отстает от норм, которые уже сегодня обновили наше украинское законодательство, "начиная от закона о местных выборах, о местном самоуправлении, в частности, о создании добровольных территориальных общин, введении института старост".
Поэтому И.Луценко прогнозирует, что работа по обновлению этого законопроекта потребует большого количества правок.
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"Мы понимаем, что очень серьезное количество поправок будет внесено нашими мажоритарщиками, поэтому работа предполагается серьезная и большая. Будем стараться успеть в сроки сокращенной процедуры, за которую проголосовали депутаты", - сказала она.
И.Луценко предлагает для этого создать рабочую группу, чтобы депутаты успели обработать "все это количество правок".
Напомним, ВР поддержала за основу Избирательный кодекс с открытыми списками на выборах.