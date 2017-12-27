Луценко натякнув Коломойському про неприйнятність підтримки акцій Саакашвілі
Київ • УНН
КИЇВ. 26 грудня. УНН. Генеральний прокурор Юрій Луценко під час зустрічі бізнесменом Ігорем Коломойським в Амстердамі натякнув йому про неприйнятність підтримки акцій екс-президента Грузії Михайла Саакашвілі у центрі столиці. Про це він розповів в інтерв’ю українським телеканалам, повідомляє УНН.
“Ми говорили про політичну ситуацію в столиці. Я натякнув йому про неприйнятність підтримки того шоу, яке влаштував Саакашвілі у центрі столиці”, — розповів Генпрокурор.
Він також висловив сподівання, що І.Коломойський взяв це до уваги.
Луценко зазначив, що жодних розмов про бізнес у них не було.
Окрім того, сьогодні Генпрокурор повідомив, що лобіював призначення бізнесмена Коломойського головою Дніпропетровської обласної державної адміністрації.
Як повідомляв УНН, Саакашвілі заявив про припинення своїх акцій на новорічні свята.