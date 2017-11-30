Луценко: НАБУ дуже потрібне державі, але має діяти в межах закону

“Я переконаний, що НАБУ конче потрібне державі. Але — НАБУ, яке діє законними методами, а не відкриває кримінальні справи проти тих колег, які роблять зауваження щодо їхньої роботи... Є необхідність усвідомити, що всі ми маємо ходити під законом і діяти в межах закону”, — сказав Ю.Луценко.

Як повідомляв УНН, детективи Національного антикорупційного бюро незаконно прослуховували мобільні телефони у близько 100 осіб.