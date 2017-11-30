Луценко: НАБУ очень нужно Украине, но должно действовать в рамках закона

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В Париже собрались на встречу для обсуждения поддержки Украины: Франция сделала первые заявления
11:17 • 62431 просмотра

В Париже собрались на встречу для обсуждения поддержки Украины: Франция сделала первые заявления

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11:14 • 41836 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Делегации Украины и США начали встречу в Джидде
09:37 • 52336 просмотра

Делегации Украины и США начали встречу в Джидде

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
06:59 • 61757 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
06:00 • 112024 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
10 марта, 18:32 • 113672 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 139563 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

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Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 107292 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 108724 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

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Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
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Луценко: НАБУ очень нужно Украине, но должно действовать в рамках закона

Луценко: НАБУ очень нужно Украине, но должно действовать в рамках закона

Киев  •  УНН

 • 11211 просмотра

КИЕВ. 30 ноября. УНН. Генеральный прокурор Юрий Луценко убежден, что Национальное антикоррупционное бюро, которое работает исключительно в рамках закона, очень нужно Украине. Об этом он заявил сегодня на брифинге в Киеве, передает корреспондент УНН.

"Я убежден, что НАБУ очень нужно государству. Но - НАБУ, которое действует законными методами, а не открывает уголовные дела против тех коллег, которые делают замечания относительно их работы... Есть необходимость осознать, что все мы должны ходить под законом и действовать в рамках закона", - сказал Ю.Луценко.

Как сообщал УНН, детективы Национального антикоррупционного бюро незаконно прослушивали мобильные телефоны у около 100 человек.

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