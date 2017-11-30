Луценко: НАБУ очень нужно Украине, но должно действовать в рамках закона

"Я убежден, что НАБУ очень нужно государству. Но - НАБУ, которое действует законными методами, а не открывает уголовные дела против тех коллег, которые делают замечания относительно их работы... Есть необходимость осознать, что все мы должны ходить под законом и действовать в рамках закона", - сказал Ю.Луценко.

Как сообщал УНН, детективы Национального антикоррупционного бюро незаконно прослушивали мобильные телефоны у около 100 человек.