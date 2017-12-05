Луценко: на всі слідчі дії щодо Саакашвілі були дозволи судів
Київ • УНН
КИЇВ. 5 грудня. УНН. На всі слідчі дії, які застосовувалися щодо викриття протиправних дій з боку екс-губернатора одеської області Міхеіла Саакашвілі були дозволи українських судів. Про це сьогодні під час виступу у Верховній Раді заявив Генеральний прокурор України Юрій Луценко, передає кореспондент УНН.
“На всі слідчі дії в цьому кримінальному провадженні були дозволи українських судів — і прослушка, і передача грошей Курченка інше. Я думаю, що це знав усвідомлював юрист Саакашвілі, інакше б він не тікав з автомобіля СБУ під прикриттям задурених або куплених громадян”, — сказав Луценко.
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Раніше Генпрокурор Луценко заявив, що оточення Саакашвілі за гроші Курченко влаштовувало акції протесту заради захоплення влади.
Як повідомляв УНН, СБУ офіційно підтвердила затримання Саакашвілі в рамках кримінального провадження, відкритого за ч. 1 ст. 256 Кримінального кодексу України.
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