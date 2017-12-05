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США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
10 марта, 17:10 • 108845 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

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Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
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Луценко: на все следственные действия по Саакашвили были разрешения судов

Луценко: на все следственные действия по Саакашвили были разрешения судов

Киев  •  УНН

 • 8961 просмотра

КИЕВ. 5 декабря. УНН. На все следственные действия, которые применялись по разоблачению противоправных действий со стороны экс-губернатора Одесской области Саакашвили были разрешения украинских судов. Об этом сегодня во время выступления в Верховной Раде заявил Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко, передает корреспондент УНН.

"На все следственные действия в этом уголовном производстве были разрешения украинских судов - и прослушка, и передача денег Курченко другое. Я думаю, что это знал осознавал юрист Саакашвили, иначе бы он не бежал из автомобиля СБУ под прикрытием обманутых или купленных граждан", - сказал Луценко.

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Ранее Генпрокурор Луценко заявил, что окружение Саакашвили за деньги Курченко устраивало акции протеста ради захвата власти.

Как сообщал УНН, СБУ официально подтвердила задержание Саакашвили в рамках уголовного производства, открытого по ч. 1 ст. 256 Уголовного кодекса Украины.

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