Луценко: на все следственные действия по Саакашвили были разрешения судов

"На все следственные действия в этом уголовном производстве были разрешения украинских судов - и прослушка, и передача денег Курченко другое. Я думаю, что это знал осознавал юрист Саакашвили, иначе бы он не бежал из автомобиля СБУ под прикрытием обманутых или купленных граждан", - сказал Луценко.

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Ранее Генпрокурор Луценко заявил, что окружение Саакашвили за деньги Курченко устраивало акции протеста ради захвата власти.

Как сообщал УНН, СБУ официально подтвердила задержание Саакашвили в рамках уголовного производства, открытого по ч. 1 ст. 256 Уголовного кодекса Украины.

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