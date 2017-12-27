Луценко: ми з Ситником погодились, що публічне "зведення рахунків" було помилкою
Київ • УНН
КИЇВ. 26 грудня. УНН. Генеральний прокурор Юрій Луценко в інтерв’ю українським телеканалам заявив про те, що він, спільно з директором НАБУ Артемом Ситником, визнає те, що публічне "зведення рахунків" було помилкою, повідомляє УНН.
“Я не маю права закривати очі на те, що НАБУ, як мені здається, як здається нашим фаховим прокурорам, сьогодні порушує ту чи іншу частину законодавства. Ми зустрілися з паном Ситником буквально на днях після його повернення зі США, Ми провели обговорення ситуації і спільно прийшли до того, що було помилкою публічне зведення рахунків. Заяви НАБУ про те, що їм перешкоджають та інші речі, в тому числі з мого боку. Цього не розуміють ні українці, ні за кордоном”, — заявив Ю.Луценко.
Він також наголосив на тому, що така ситуація наносила удар по правоохоронній системі.
“Тому я одразу пропонував тоді і зараз стою на тому, що потрібно за столом обговорювати проблеми і робити реальні кроки на зустріч одне одному” — сказав він.
Як повідомляв УНН, ГПУ порушила справу через обшуки будівлі Мін’юсту працівниками НАБУ.