Луценко: ГПУ не погоджується із запобіжним заходом Каськіва
Київ • УНН
КИЇВ. 1 листопада. УНН. Генеральна прокуратура України не погоджується із запобіжним заходом, обраним судом для колишнього голови Держкомінвестпроекту Владислава Каськіва. Про це на брифінгу заявив Генеральний прокурор України Юрій Луценко, передає кореспондент УНН.
"ГПУ не погоджується ні із заставою, ні тим більше з маленьким розміром застави", - сказав Ю.Луценко.
За його словами, прокуратура клопотала про арешт В.Каськіва.
Як повідомляв УНН, Печерський районний суд Києва визначив для Владислава Каськіва запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 2 місяці. Разом з тим суд визначив альтернативний запобіжний захід – заставу у розмірі 160 тисяч гривень.
Нагадаємо, Генеральна прокуратура звернулася до Печерського райсуду м.Києва для обрання запобіжного заходу у вигляді арешту екстрадованому з Панами громадянину Владиславу Каськіву.
Зазначимо, колишнього голову Держкомінвестпроекту Владислава Каськіва з Панами екстрадовано до України.