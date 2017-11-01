Луценко: ГПУ не погоджується із запобіжним заходом Каськіва

"ГПУ не погоджується ні із заставою, ні тим більше з маленьким розміром застави", - сказав Ю.Луценко.

За його словами, прокуратура клопотала про арешт В.Каськіва.

Як повідомляв УНН, Печерський районний суд Києва визначив для Владислава Каськіва запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 2 місяці. Разом з тим суд визначив альтернативний запобіжний захід – заставу у розмірі 160 тисяч гривень.

Нагадаємо, Генеральна прокуратура звернулася до Печерського райсуду м.Києва для обрання запобіжного заходу у вигляді арешту екстрадованому з Панами громадянину Владиславу Каськіву.

Зазначимо, колишнього голову Держкомінвестпроекту Владислава Каськіва з Панами екстрадовано до України.