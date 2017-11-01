Луценко: ГПУ не согласен с мерой пресечения Каськива
Киев • УНН
КИЕВ. 1 ноября. УНН. Генеральная прокуратура Украины не соглашается с мерой пресечения, выбранной судом для бывшего главы Госкоминвестпроекта Владислава Каськива. Об этом на брифинге заявил Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко, передает корреспондент УНН.
"ГПУ не соглашается ни с залогом, ни тем более с маленьким размером залога", - сказал Ю.Луценко.
По его словам, прокуратура ходатайствовала об аресте В.Каськива.
Как сообщал УНН, Печерский районный суд Киева определил для Владислава Каськива меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 2 месяца. Вместе с тем суд определил альтернативный мера пресечения - залог в размере 160 тысяч гривен.
Напомним, Генеральная прокуратура обратилась в Печерский райсуд Киева для избрания меры пресечения в виде ареста экстрадированному из Панамы гражданину Владиславу Каськиву.
Отметим, бывшего главу Госкоминвестпроекта Владислава Каськива из Панамы экстрадировали в Украину.