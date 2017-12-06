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Луценко готовий підтримати детективів НАБУ в їхніх діях щодо посадовця ДМС

Луценко готовий підтримати детективів НАБУ в їхніх діях щодо посадовця ДМС

Київ • УНН

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КИЇВ. 6 грудня. УНН. Генеральний прокурор України Юрій Луценко запевняє, що готовий підтримати працівників НАБУ у їхніх прагненнях довести, що в діях заступника голови Державної міграційної служби є ознаки корупції. Про це він заявив сьогодні у Верховній Раді, передає кореспондент УНН.

“Я вбачаю в словах і діях чиновниці міграційної служби ознаки корупції. Чи зможе справа дійти до суду і бути там відстояна — залежить виключно від детективів НАБУ та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Залишаю за ними це право і готовий підтримувати їх у їхніх законних справах”, — сказав Ю.Луценко.

Нагадаємо, керівник Національного антикорупційного бюро України проситиме Спеціалізовану антикорупційну прокуратуру надати оцінку виявленим фактам корупції в Державній міграційній службі України.

Як повідомляв УНН, Національне антикорупційне бюро України навело фрагменти розсекречених аудіо- та відеоматеріалів у межах спецоперації з викриття корупції у Державній міграційній службі України.

Генеральна прокуратура України та Служба безпеки України, 29 листопада, втрутилися у спецоперацію Національного антикорупційного бюро. Агента Національного антикорупційного бюро затримали під час спроби передачі хабаря Першому заступнику голови Державної Міграційної служби Діні Пімаховій.

Українські Національні Новини

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