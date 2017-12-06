Луценко готов поддержать детективов НАБУ в их действиях по чиновнику ГМС

"Я вижу в словах и действиях чиновницы миграционной службы признаки коррупции. Сможет ли дело дойти до суда и его смогут там отстоять - зависит исключительно от детективов НАБУ и Специализированной антикоррупционной прокуратуры. Оставляю за ними это право и готов поддерживать их в их законных делах", - сказал Ю.Луценко.

Напомним, руководитель Национального антикоррупционного бюро Украины будет просить Специализированную антикоррупционную прокуратуру дать оценку выявленным фактам коррупции в Государственной миграционной службе Украины.

Как сообщал УНН, Национальное антикоррупционное бюро Украины привело фрагменты рассекреченных аудио- и видеоматериалов в рамках спецоперации по разоблачению коррупции в Государственной миграционной службе Украины.

Генеральная прокуратура Украины и Служба безопасности Украины 29 ноября вмешались в спецоперации Национального антикоррупционного бюро. Агента Национального антикоррупционного бюро задержали при попытке передачи взятки Первому заместителю председателя Государственной Миграционной службы Дине Пимаховой.