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Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
06:00 • 78347 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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05:39 • 52642 просмотра

"Команда на месте": Ермак очертил темы переговоров с США в Саудовской Аравии

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
10 марта, 18:32 • 107402 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
10 марта, 17:10 • 108837 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 127193 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

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Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 105723 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 107574 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

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10 марта, 00:20 • 117369 просмотра

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Луценко готов поддержать детективов НАБУ в их действиях по чиновнику ГМС

Луценко готов поддержать детективов НАБУ в их действиях по чиновнику ГМС

Киев  •  УНН

 • 6473 просмотра

КИЕВ. 6 декабря. УНН. Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заверяет, что готов поддержать работников НАБУ в их стремлениях доказать, что в действиях заместителя председателя Государственной миграционной службы есть признаки коррупции. Об этом он заявил сегодня в Верховной Раде, передает корреспондент УНН.

"Я вижу в словах и действиях чиновницы миграционной службы признаки коррупции. Сможет ли дело дойти до суда и его смогут там отстоять - зависит исключительно от детективов НАБУ и Специализированной антикоррупционной прокуратуры. Оставляю за ними это право и готов поддерживать их в их законных делах", - сказал Ю.Луценко.

Напомним, руководитель Национального антикоррупционного бюро Украины будет просить Специализированную антикоррупционную прокуратуру дать оценку выявленным фактам коррупции в Государственной миграционной службе Украины.

Как сообщал УНН, Национальное антикоррупционное бюро Украины привело фрагменты рассекреченных аудио- и видеоматериалов в рамках спецоперации по разоблачению коррупции в Государственной миграционной службе Украины.

Генеральная прокуратура Украины и Служба безопасности Украины 29 ноября вмешались в спецоперации Национального антикоррупционного бюро. Агента Национального антикоррупционного бюро задержали при попытке передачи взятки Первому заместителю председателя Государственной Миграционной службы Дине Пимаховой.

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