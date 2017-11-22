Лутковська розповіла, скількох ув'язнених перевезли з Криму і Донбасу
Київ • УНН
КИЇВ. 22 листопада. УНН. На даний момент з території окупованого Криму і Донбасу перевезли 178 в'язнів. Про це розповіла уповноважена з прав людини в Україні Валерія Лутковська, відповідаючи на запитання журналістів, передає кореспондент УНН.
"На сьогодні на територію України перевезли 178 в'язнів з Криму і Донбасу. Цей процес проходить дуже повільно, так як майже немає взаємодії з представниками так званих ЛНР і ДНР", - сказала Лутковська.
Нагадаємо, російський омбудсмен Тетяна Москалькова не відповідає на пропозиції взаємного відвідування українських і російських в'язнів.