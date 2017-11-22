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Лутковська розповіла, скількох ув'язнених перевезли з Криму і Донбасу

Лутковська розповіла, скількох ув'язнених перевезли з Криму і Донбасу

Київ • УНН

 • 23098 перегляди

КИЇВ. 22 листопада. УНН. На даний момент з території окупованого Криму і Донбасу перевезли 178 в'язнів. Про це розповіла уповноважена з прав людини в Україні Валерія Лутковська, відповідаючи на запитання журналістів, передає кореспондент УНН.

"На сьогодні на територію України перевезли 178 в'язнів з Криму і Донбасу. Цей процес проходить дуже повільно, так як майже немає взаємодії з представниками так званих ЛНР і ДНР", - сказала Лутковська.

Нагадаємо, російський омбудсмен Тетяна Москалькова не відповідає на пропозиції взаємного відвідування українських і російських в'язнів.

Українські Національні Новини

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