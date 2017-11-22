Лутковська розповіла, скількох ув'язнених перевезли з Криму і Донбасу

"На сьогодні на територію України перевезли 178 в'язнів з Криму і Донбасу. Цей процес проходить дуже повільно, так як майже немає взаємодії з представниками так званих ЛНР і ДНР", - сказала Лутковська.

Нагадаємо, російський омбудсмен Тетяна Москалькова не відповідає на пропозиції взаємного відвідування українських і російських в'язнів.