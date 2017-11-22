Лутковская рассказала, сколько заключенных перевезли из Крыма и Донбасса

"Сегодня на территорию Украины перевезли 178 заключенных из Крыма и Донбасса. Этот процесс проходит очень медленно, так как почти нет взаимодействия с представителями так называемых ЛНР и ДНР", - сказала Лутковская.

Напомним, российский омбудсмен Татьяна Москалькова не отвечает на предложения взаимного посещения украинских и российских заключенных.