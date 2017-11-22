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В Париже собрались на встречу для обсуждения поддержки Украины: Франция сделала первые заявления
11:17 • 62400 просмотра

В Париже собрались на встречу для обсуждения поддержки Украины: Франция сделала первые заявления

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11:14 • 41798 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Делегации Украины и США начали встречу в Джидде
09:37 • 52298 просмотра

Делегации Украины и США начали встречу в Джидде

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
06:59 • 61747 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

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Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
06:00 • 112018 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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10 марта, 15:15 • 139558 просмотра

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Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
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Лутковская рассказала, сколько заключенных перевезли из Крыма и Донбасса

Лутковская рассказала, сколько заключенных перевезли из Крыма и Донбасса

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 22 ноября. УНН. На данный момент с территории оккупированного Крыма и Донбасса перевезли 178 заключенных. Об этом рассказала уполномоченный по правам человека в Украине Валерия Лутковская, отвечая на вопрос журналистов, передает корреспондент УНН.

"Сегодня на территорию Украины перевезли 178 заключенных из Крыма и Донбасса. Этот процесс проходит очень медленно, так как почти нет взаимодействия с представителями так называемых ЛНР и ДНР", - сказала Лутковская.

Напомним, российский омбудсмен Татьяна Москалькова не отвечает на предложения взаимного посещения украинских и российских заключенных.

Украинские Национальные Новости

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