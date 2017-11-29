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Лутковська повторно звернулася до омбудсмена РФ щодо захисту прав Гриба

Лутковська повторно звернулася до омбудсмена РФ щодо захисту прав Гриба

Київ • УНН

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КИЇВ. 29 листопада. УНН. Уповноважена Верховної Ради з прав людини Валерія Лутковська повторно звернулася до омбудсмена Російської Федерації з листом, у якому детально описала порушення прав Павла Гриба, передає УНН з посиланням на повідомлення офісу українського омбудсмена.

“У зв’язку з тим, що у попередньому листі, який надійшов від Уповноваженого з прав людини в РФ Тетяни Москалькової, не містилося інформації про заходи, вжиті в інтересах громадянина України Павла Гриба, а викладена інформація мала загальних характер, Валерія Лутковська додатково звернулась до російської колеги з листом, у якому детально описала низку порушень прав Павла Гриба”, — йдеться у повідомленні.

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Водночас, як зазначається, Лутковська у листі звернула увагу своєї російської колеги на тому, що під час зустрічі Павла Гриба зі співробітниками Генерального консульства України, їм було заборонено спілкуватися українською мовою, хоча попередньо консульство України в Ростові-на-Дону повідомило адміністрацію СІЗО про те, що зустріч відбуватиметься українською мовою. Як результат, зустріч тривала всього 7 хвилин і була припинена на вимогу адміністрації СІЗО.

“Вказаний факт, на мою думку, є порушенням статті 19 та частини другої статті 26 Конституції Російської Федерації — рівність прав і свобод людини незалежно від національності і мови; право кожного користуватися рідною мовою, вільно обирати мову спілкування. Крім того, це порушує право Павла Гриба на отримання повної й ефективної консульсько-правової допомоги”, — цитує офіс Омбудсмена слова Валерії Лутковської.

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Крім того, як наголосила у листі Лутковська, викликає занепокоєння і ненадання Генеральному консульству України в Ростові-на-Дону медичної документації про стан здоров’я Павла Гриба, не зважаючи на письмову згоду останнього на надання цієї документації.

У зв’язку з цим, Лутковська просила свою колегу “врахувати цю інформацію і вжити необхідних заходів в межах компетенції для захисту прав громадянина України Гриба П.І. на спілкування з консулом рідною мовою, а також направити на мою адресу копії медичної документації про стан здоров’я Гриба П.І., яка перебуває у розпорядженні слідчого ізолятора”.

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Нагадаємо, 7 вересня стало відомо, що зниклий в Білорусі українець П.Гриб утримується в Краснодарському СІЗО у РФ. У РФ П.Грибу пред'явлено звинувачення за ч. 1 ст. 205.1 КК РФ (сприяння терористичній діяльності). Жовтневий районний суд міста Краснодара продовжив арешт українцю Павлу Грибу до 4 січня 2018 року.

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