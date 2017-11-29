Лутковская повторно обратилась к омбудсмену РФ по защите прав Гриба

"В связи с тем, что в предыдущем письме, которое поступило от Уполномоченного по правам человека в РФ Татьяны Москальковой, не содержалось информации о мерах, принятых в интересах гражданина Украины Павла Гриба, а изложенная информация имела общий характер, Валерия Лутковская дополнительно обратилась к российской коллеге с письмом, в котором подробно описала ряд нарушений прав Павла Гриба", - говорится в сообщении.

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В то же время, как отмечается, Лутковская в письме обратила внимание своей российской коллеги на то, что во время встречи Павла Гриба с сотрудниками Генерального консульства Украины, им было запрещено общаться на украинском языке, хотя предварительно консульство Украины в Ростове-на-Дону сообщило администрации СИЗО о том, что встреча будет проходить на украинском языке. Как результат, встреча длилась всего 7 минут и была прекращена по требованию администрации СИЗО.

"Указанный факт, по моему мнению, является нарушением статьи 19 и части второй статьи 26 Конституции Российской Федерации - равенство прав и свобод человека независимо от национальности и языка; право каждого пользоваться родным языком, свободно выбирать язык общения. Кроме того, это нарушает право Павла Гриба на получение полной и эффективной консульско-правовой помощи", - цитирует офис Омбудсмена слова Валерии Лутковской.

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Кроме того, как отметила в письме Лутковская, вызывает беспокойство и непредоставление Генеральному консульству Украины в Ростове-на-Дону медицинской документации о состоянии здоровья Павла Гриба, несмотря на письменное согласие последнего на предоставление этой документации.

В связи с этим, Лутковская просила свою коллегу "учесть эту информацию и принять необходимые меры в пределах компетенции для защиты прав гражданина Украины Гриба П.И. на общение с консулом на родном языке, а также направить в мой адрес копии медицинской документации о состоянии здоровья Гриба П.И., которая находится в распоряжении следственного изолятора".

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Напомним, 7 сентября стало известно, что пропавший в Беларуси украинец П.Гриб содержится в Краснодарском СИЗО в РФ. В РФ П.Грибу предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 205.1 УК РФ (содействие террористической деятельности). Октябрьский районный суд города Краснодара продлил арест украинцу Павлу Грибу до 4 января 2018 года.