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Лукашенко зустрівся з Марчуком

Лукашенко зустрівся з Марчуком

Київ • УНН

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КИЇВ. 29 січня. УНН. Президент Білорусі Олександр Лукашенко зустрівся сьогодні з постійним представником України в Тристоронній контактній групі Євгеном Марчуком. Про це повідомляє УНН з посиланням на "БЕЛТА".

Так, на зустрічі, зокрема, порушувалися різні аспекти українсько-білоруських відносин, збільшення обсягів торговельно-економічного співробітництва, пише видання. За словами Лукашенка, щодо цього найвищим рівнем свого часу був товарообіг в розмірі 8 млрд доларів.

"Це був наш найкращий показник. Сьогодні десь $5,5 млрд. Це, звичайно, не наш рівень. Ми можемо приростати, і ми до цього прагнемо", - сказав президент.

У свою чергу Марчук передав Лукашенко теплий привіт від Президента України Петра Порошенка, пише видання.

"Я вчора з ним бачився. Він просив передати, що задоволений, як розвивається українсько-білоруське співробітництво, особливо після форуму регіонів і не тільки. Комісія двостороння працює, як годинник", - зазначив Марчук.

Крім того, на зустрічі було відзначено, що в цьому році планується завершити демаркацію спільного кордону.

Нагадаємо, президент Білорусі Олександр Лукашенко розповів, що українські танки заправляють російським дизельним паливом.

Раніше Лукашенко відзначив небезпеку, яка може підстерігати країну як зі Сходу, так і з Заходу.

Українські Національні Новини

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