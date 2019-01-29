Лукашенко встретился с Марчуком
Киев • УНН
КИЕВ. 29 января. УНН. Президент Беларуси Александр Лукашенко встретился сегодня с постоянным представителем Украины в Трехсторонний контактной группе Евгением Марчуком. Об этом сообщает УНН со ссылкой на "БЕЛТА".
Так, на встрече, в частности, затрагивались различные аспекты белорусско-украинских отношений, увеличение объемов торгово-экономического сотрудничества, пишет издание. По словам Лукашенко, в этом отношении самым высоким уровнем в свое время был товарооборот в размере 8 млрд долларов.
"Это был наш лучший показатель. Сегодня где-то $5,5 млрд. Это, конечно, не наш уровень. Мы можем прирастать, и мы к этому стремимся", - сказал президент.
В свою очередь Марчук передал Лукашенко теплый привет от Президента Украины Петра Порошенко, пишет издание.
"Я вчера с ним виделся. Он просил передать, что доволен, как развивается украинско-белорусское сотрудничество, особенно после форума регионов и не только. Комиссия двусторонняя работает, как часы", - отметил Марчук.
Кроме того, на встрече было отмечено, что в этом году планируется завершить демаркацию совместной границы.
Напомним, президент Беларуси Александр Лукашенко рассказал, что украинские танки заправляют российским дизельным топливом.
Ранее Лукашенко отметил опасность, которая может подстерегать Беларусь как с Востока, так и с Запада.