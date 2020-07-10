Лукашенко знову заявив, що "усі зміни йдуть від конституції, а не від майданів"

“Удосконалюючи, ми повинні починати з конституції. Якщо почнемо з майдану, ми перекреслимо свою історію. І толерантність наша, і „памяркоўнасць“ — все піде прахом. Тому ми повинні зробити нову конституцію. Так, пройшло багато часу, потрібні певні зміни. Правда, ви мені скажете, які потрібні вам зміни”, — сказав білоруський лідер.

Вирішивши міркувати на цю тему, він зазначив, що підходи і пропозиції можуть бути різні, включаючи перерозподіл владних повноважень. “Тільки треба при цьому розуміти, що треба за це буде відповідати, по-перше. А по-друге, не допустити зіткнення гілок влади. Я ж через це пройшов”, — зауважив Олександр Лукашенко.

“Ми від цього пішли. Тому треба взяти голову в руки і, створюючи нову конституцію, чітко зрозуміти, чого ми хочемо, якою має бути країна. Я готовий на все. Тільки не втратити суверенітет і незалежність. Тому вам вирішувати. І всі зміни підуть від конституції, а не від майдану. І я постараюся зробити все, щоб цього майдану не було”, — вкотре заявив президент сусідньої країни на тему паралелей з Революцією Гідності в Україні.

Раніше Лукашенко заявляв, що конституцію в Білорусі можуть змінити за два роки.