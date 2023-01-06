лукашенко заявив, що білоруські аптечки "кращі за натовські" і передав військовим рф
Київ • УНН
КИЇВ. 6 січня. УНН. білорусь передала російським військовим партію індивідуальних аптечок, повністю розроблених на білоруських підприємствах. Про це повідомило міністерство оборони республіки білорусь, передає УНН.
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«Президент поговорив з військовослужбовцями російської федерації, привітав їх з різдвяними святами. Їм були вручені індивідуальні медичні аптечки, які розроблені виключно на білоруських підприємствах і укомплектовані білоруською складовою», – повідомив держсекретар ради безпеки республіки білорусь олександр вольфович.
Повідомляють, що в білорусі досконально вивчили різні варіанти індивідуальних медичних аптечок: натовські, польські, українські, російські. Виявилося, що аптечки західного зразка більш практичні. Тому лукашенко доручив медикам і військовим зробити якісну білоруську аптечку.
«І ось вони за пару місяців зробили аптечку, яка краща за натовську. У бою це життя людини. Треба, щоб у хлопців було під рукою необхідне. Далі вдосконалюємося», – заявив лукашенко.
Нагадаємо
Заступник міністра оборони білорусі андрій жук стверджує, що регіональне угруповання військ з рф за підсумками бойового згладжування готове до нібито «захисту союзної держави».