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«Президент поговорив з військовослужбовцями російської федерації, привітав їх з різдвяними святами. Їм були вручені індивідуальні медичні аптечки, які розроблені виключно на білоруських підприємствах і укомплектовані білоруською складовою», – повідомив держсекретар ради безпеки республіки білорусь олександр вольфович.

Повідомляють, що в білорусі досконально вивчили різні варіанти індивідуальних медичних аптечок: натовські, польські, українські, російські. Виявилося, що аптечки західного зразка більш практичні. Тому лукашенко доручив медикам і військовим зробити якісну білоруську аптечку.

«І ось вони за пару місяців зробили аптечку, яка краща за натовську. У бою це життя людини. Треба, щоб у хлопців було під рукою необхідне. Далі вдосконалюємося», – заявив лукашенко.

Нагадаємо

Заступник міністра оборони білорусі андрій жук стверджує, що регіональне угруповання військ з рф за підсумками бойового згладжування готове до нібито «захисту союзної держави».