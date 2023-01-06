лукашенко заявил, что белорусские аптечки "лучше, чем натовские" и передал военным рф

Цитата

«Президент побеседовал с военнослужащими российской федерации, поздравил их с рождественскими праздниками. Им были вручены индивидуальные медицинские аптечки, которые разработаны исключительно на белорусских предприятиях и укомплектованы белорусской составляющей», – сообщил госсекретарь совета безопасности республики беларусь александр вольфович.

Детали

Сообщается, что в беларуси досконально изучили различные варианты индивидуальных медицинских аптечек: натовские, польские, украинские, российские. Оказалось, что аптечки западного образца более практичные. Поэтому лукашенко поручил медикам и военным сделать качественную белорусскую аптечку.

«И вот они за пару месяцев сделали аптечку, которая лучше натовской. В бою это жизнь человека. Надо, чтобы у ребят было под рукой необходимое. Дальше совершенствуемся», – заявил лукашенко.

Напомним

Заместитель министра обороны беларуси андрей жук утверждает, что региональная группировка войск с рф по итогам боевого сглаживания готова к якобы «защите союзного государства».