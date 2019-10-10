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На "Рамштайні" виділили рекордні 21 млрд євро військової допомоги Україні
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Лукашенко запросив Зеленського в Білорусь

Київ • УНН

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КИЇВ. 10 жовтня. УНН. Президент Білорусі Олександр Лукашенко направив лист подяки Президенту України Володимиру Зеленському та запросив його нанести візит у відповідь. Про це повідомили в пресслужбі президента Білорусі, передає УНН.

Лукашенко запросив Зеленського в Білорусь

Лукашенко подякував за теплий прийом білоруської делегації в Україні, зазначивши, що проведені переговори на вищому рівні продемонстрували солідарність країн в питаннях міжнародного порядку денного та двостороннього співробітництва.

"Підсумки II Форуму регіонів України та Білорусі яскраво підтверджують необхідність подальшого розвитку прямого міжрегіонального діалогу", - підкреслив Президент.

Олександр Лукашенко висловив упевненість в успішному здійсненні всіх білорусько-українських проектів в промисловості, сільському господарстві, енергетиці, транспортній та логістичної галузях, а також у розширенні культурних зв'язків для зміцнення традицій добросусідства.

"Переконаний, що домовленості, досягнуті в Житомирі, будуть обов'язково реалізовані. Розраховую на продовження активних і змістовних контактів", - зазначив глава держави.

Президент також запросив Володимира Зеленського відвідати з офіційним візитом Білорусь у зручний для нього час.

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