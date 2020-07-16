Лукашенко: у новій конституції Білорусі потрібно прописати, що президентом можна бути лише після служби в армії

“Який він головнокомандувач, якщо не знає, що таке армія. Буде рот роззявивши ходити, ти йому локшини на вуха накидаєш, скажеш СГД (снайперська гвинтівка Драгунова), а він подумає, що танк, — зазначив Лукашенко. — Не служив в армії, значить, тебе там (на президентській посаді) бути не повинно”.

Він також “пожартував” з приводу можливих претензій жінки на президентську посаду: “Якщо жінка буде претендувати, ми заздалегідь її відправимо в Вітебську бригаду, щоб вона була підготовленою і могла відрізнити БТР від танка, БМП і так далі”.

Раніше Лукашенко анонсував внесення рішучих поправок до конституції. Причиною змін президент назвав необхідність по-новому розподілити в основному законі повноваження влади різних рівнів з передачею частини прав “вниз — до голів райвиконкомів, губернатора”.