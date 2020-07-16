Лукашенко: у новій конституції Білорусі потрібно прописати, що президентом можна бути лише після служби в армії
Київ • УНН
КИЇВ. 17 липня. УНН. Президент Білорусі Олександр Лукашенко пропонує у новій конституції прописати в якості обов’язкової вимоги до претендентів на найвищу державну посаду службу в армії. Таку заяву глава держави зробив у четвер, відвідуючи 103-ю Вітебську окрему гвардійську повітряно-десантну бригаду, передає агентство БелТА, інформує УНН.
“Який він головнокомандувач, якщо не знає, що таке армія. Буде рот роззявивши ходити, ти йому локшини на вуха накидаєш, скажеш СГД (снайперська гвинтівка Драгунова), а він подумає, що танк, — зазначив Лукашенко. — Не служив в армії, значить, тебе там (на президентській посаді) бути не повинно”.
Він також “пожартував” з приводу можливих претензій жінки на президентську посаду: “Якщо жінка буде претендувати, ми заздалегідь її відправимо в Вітебську бригаду, щоб вона була підготовленою і могла відрізнити БТР від танка, БМП і так далі”.
Раніше Лукашенко анонсував внесення рішучих поправок до конституції. Причиною змін президент назвав необхідність по-новому розподілити в основному законі повноваження влади різних рівнів з передачею частини прав “вниз — до голів райвиконкомів, губернатора”.